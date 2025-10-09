La ricetta della felicità | alla scoperta delle location con Valentina Ruggeri
Marina di Romagna, le location reali, il fattore Orietta Berti: dietro le quinte della serie con l'attrice bolognese, che interpreta Ornella. Ogni giovedì su Rai1. La ricetta della felicità ha aperto la stagione delle fiction Rai con una storia di sorellanza ambientata sulla riviera romagnola. Eppure, il posto in cui è ambientata è inventato. Marta (Cristiana Capotondi), milanese che sembra avere una vita perfetta, perde tutto quando il marito viene accusato di riciclaggio, così insieme alla figlia e alla suocera va ad indagare in un paesino sulla riviera dove era stato il marito molti anni prima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: ricetta - felicit
ICYMI: Dal 25 settembre sarà su Rai 1 nella serie “La ricetta della felicità”. Poi il ritorno a teatro. “Il cinema? La commedia mi piace, ma sento che mi manca qualcosa” - facebook.com Vai su Facebook
La ricetta della felicità: alla scoperta delle location con Valentina Ruggeri - La fittizia Marina di Romagna, le location reali, il fattore Orietta Berti: dietro le quinte de La ricetta della felicità, ogni giovedì su Rai1, con l'attrice bolognese, che interpreta Ornella. movieplayer.it scrive