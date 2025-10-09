La ricetta della felicità | alla scoperta delle location con Valentina Ruggeri

Movieplayer.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina di Romagna, le location reali, il fattore Orietta Berti: dietro le quinte della serie con l'attrice bolognese, che interpreta Ornella. Ogni giovedì su Rai1. La ricetta della felicità ha aperto la stagione delle fiction Rai con una storia di sorellanza ambientata sulla riviera romagnola. Eppure, il posto in cui è ambientata è inventato. Marta (Cristiana Capotondi), milanese che sembra avere una vita perfetta, perde tutto quando il marito viene accusato di riciclaggio, così insieme alla figlia e alla suocera va ad indagare in un paesino sulla riviera dove era stato il marito molti anni prima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la ricetta della felicit224 alla scoperta delle location con valentina ruggeri

© Movieplayer.it - La ricetta della felicità: alla scoperta delle location con Valentina Ruggeri

In questa notizia si parla di: ricetta - felicit

ricetta felicit224 scoperta locationLa ricetta della felicità: alla scoperta delle location con Valentina Ruggeri - La fittizia Marina di Romagna, le location reali, il fattore Orietta Berti: dietro le quinte de La ricetta della felicità, ogni giovedì su Rai1, con l'attrice bolognese, che interpreta Ornella. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricetta Felicit224 Scoperta Location