C’erano anche le storiche colleghe Spice Girls a supportare Victoria Beckham alla première della sua docuserie Netflix: mercoledì 8 ottobre, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie “Mel C” Chisholm si sono presentate al Curzon Mayfair di Londra per la proiezione, mostrando che il legame tra le Spice è ancora molto forte. Unica assente, Melanie “Mel B” Brown, da tempo residente negli Stati Uniti. La reunion delle Spice Girls (meno una). Anche se il gruppetto non si è riunito per una foto sul tappeto rosso, si è comunque trattato di una reunion, e tutte sono state ritratte sorridenti ed entusiaste. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La reunion delle Spice Girls (e famiglie) alla prima del doc di Victoria Beckham