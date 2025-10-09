La reunion delle Spice Girls e famiglie alla prima del doc di Victoria Beckham

Amica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’erano anche le storiche colleghe Spice Girls a supportare Victoria Beckham alla première della sua docuserie Netflix: mercoledì 8 ottobre, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie “Mel C” Chisholm si sono presentate al Curzon Mayfair di Londra per la proiezione, mostrando che il legame tra le Spice è ancora molto forte. Unica assente, Melanie “Mel B” Brown, da tempo residente negli Stati Uniti. La reunion delle Spice Girls (meno una). Anche se il gruppetto non si è riunito per una foto sul tappeto rosso, si è comunque trattato di una reunion, e tutte sono state ritratte sorridenti ed entusiaste. 🔗 Leggi su Amica.it

la reunion delle spice girls e famiglie alla prima del doc di victoria beckham

© Amica.it - La reunion delle Spice Girls (e famiglie) alla prima del doc di Victoria Beckham

In questa notizia si parla di: reunion - spice

Victoria Beckham lancia un indizio sulla (possibile) reunion delle Spice Girls

Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C: la Spice Girls reunion alla prima di Victoria Beckham

reunion spice girls famiglieGeri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C: la Spice Girls reunion alla prima di Victoria Beckham - Le Spice Girls si sono riunite per supportare Victoria Beckham alla prima londinese della sua docuserie sulla sua vita ... Come scrive dilei.it

Le Spice Girls (tranne Mel B) di nuovo insieme sul red carpet per Victoria Beckham - Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Chisholm si ritrovano alla première dell’attesissima docuserie "Victoria Beckham" per sostenere Spice Posh ... Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Reunion Spice Girls Famiglie