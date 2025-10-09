La Rete unica rimane un miraggio altro che grande operazione strategica
Alla fine, la Rete unica rimarrà quello che è sempre stata: un titolo da conferenza stampa e un sogno a banda larghissima. Le trattative che il governo provava a tenere in piedi tra Open Fiber e FiberCop si sono arenate. Nessuno più ne parla. Troppo distanti le posizioni tra i due fondi stranieri che tengono le redini: l’americano Kkr, padrone di casa in FiberCop, e l’australiano Macquarie, secondo azionista di Open Fiber. Due mondi diversi, un solo obiettivo fallito. Così a Roma si guarda svanire l’ennesima «grande operazione strategica» sbandierata come orgoglio nazionale dal governo di centrodestra e si resta con un problema vecchio come la rete in rame: Open Fiber, controllata dalla Cassa depositi e prestiti, quindi dallo Stato, è in affanno finanziario e in ritardo con i cantieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it
