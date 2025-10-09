La Rete unica rimane un miraggio altro che grande operazione strategica

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine, la Rete unica rimarrà quello che è sempre stata: un titolo da conferenza stampa e un sogno a banda larghissima. Le trattative che il governo provava a tenere in piedi tra Open Fiber e FiberCop si sono arenate. Nessuno più ne parla. Troppo distanti le posizioni tra i due fondi stranieri che tengono le redini: l’americano Kkr, padrone di casa in FiberCop, e l’australiano Macquarie, secondo azionista di Open Fiber. Due mondi diversi, un solo obiettivo fallito. Così a Roma si guarda svanire l’ennesima «grande operazione strategica» sbandierata come orgoglio nazionale dal governo di centrodestra e si resta con un problema vecchio come la rete in rame: Open Fiber, controllata dalla Cassa depositi e prestiti, quindi dallo Stato, è in affanno finanziario e in ritardo con i cantieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

la rete unica rimane un miraggio altro che grande operazione strategica

© Lettera43.it - La Rete unica rimane un miraggio, altro che grande operazione strategica

In questa notizia si parla di: rete - unica

Rete unica, dialogo in stallo. Mina Antitrust sulle nozze

Rete unica, frenata Kkr sul protocollo d'intesa. La partita resta in stallo

Un'unica rete in tutta la provincia per vaccinarsi contro l'influenza stagionale

Cerca Video su questo argomento: Rete Unica Rimane Miraggio