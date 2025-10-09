La rete dell’eroina bianca nel mirino della polizia | altri 3 arresti a Bologna
Bologna, 9 ottobre 2025 – Un nuovo colpo al traffico di eroina bianca che da tempo avvelena le strade di Bologna è stato inferto dalla Polizia di Stato. Tre uomini tunisini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Bologna. Secondo le indagini della squadra mobile, i tre sarebbero stati clienti fidati dell’organizzazione criminale di matrice pakistana considerata egemone nel commercio di eroina in città. Gli arrestati — J.S., 34 anni, G.B., 33, e M.G., 36 — avrebbero acquistato ingenti quantità di droga dal gruppo pakistano per poi rivenderla al dettaglio nei quartieri di San Donato e zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
