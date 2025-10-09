La Regione Veneto darà ai cacciatori 3 euro per ogni nutria uccisa Gli animalisti | È un piano di contenimento trasformato in massacro

Il Veneto ha dichiarato guerra alle nutrie. È in corso fino a dicembre una campagna di abbattimento e la Regione ha annunciato che darà 3 euro ai cacciatori per ogni roditore eliminato. Il rimborso sugli animali uccisi si aggiunge ad altre tipologie già previste nel piano di abbattimento, come i rimborsi chilometrici e quelli per le cartucce. Le modalità dell’operazione hanno già sollevate le proteste degli attivisti, che hanno condannato l’iniziativa e chiesto di ritirare il provvedimento. I rischi connessi alla presenza delle nutrie. Originaria del Sudamerica e introdotta in Europa per la produzione di pellicce (il pregiato “castorino”), la nutria è uno degli animali più infestanti. 🔗 Leggi su Open.online