La Regione Veneto darà ai cacciatori 3 euro per ogni nutria uccisa Gli animalisti | È un piano di contenimento trasformato in massacro
Il Veneto ha dichiarato guerra alle nutrie. È in corso fino a dicembre una campagna di abbattimento e la Regione ha annunciato che darà 3 euro ai cacciatori per ogni roditore eliminato. Il rimborso sugli animali uccisi si aggiunge ad altre tipologie già previste nel piano di abbattimento, come i rimborsi chilometrici e quelli per le cartucce. Le modalità dell’operazione hanno già sollevate le proteste degli attivisti, che hanno condannato l’iniziativa e chiesto di ritirare il provvedimento. I rischi connessi alla presenza delle nutrie. Originaria del Sudamerica e introdotta in Europa per la produzione di pellicce (il pregiato “castorino”), la nutria è uno degli animali più infestanti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: regione - veneto
Regionali Veneto, Tosi: "Zaia? Lo vedo a Roma. FdI avrà la Regione"
Regione in allerta per i temporali attesi in tutto il Veneto
Comunicato Stampa: Presentazione volume “Il gonfalone della Regione del Veneto”
ALBERTO STEFANI (VICE SEGRETARIO LEGA) CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO. FORZA ALBERTO!!! - X Vai su X
È ufficiale: il centrodestra schiera come candidato alla presidenza della Regione Veneto l’Onorevole Alberto Stefani #fratelliditalia #stefanipresidente #elezioniregionali2025 - facebook.com Vai su Facebook
In Veneto la Regione dà 3 euro per ogni nutria uccisa - La Regione Veneto offre ai cacciatori 3 euro per ogni nutria abbattuta, trasformando un piano di contenimento in un massacro ... Si legge su fanpage.it