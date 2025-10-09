La Regione Campania per il lavoro fasi conclusive del programma Gol

Dopo l'ultimo incontro della scorsa settimana con le rappresentanze delle Agenzie formative, è stata diramata oggi la circolare che fornisce ulteriori tempi e dettagli per l’avvio delle attività formative nell'ambito del programma GOL. Nello specifico, sono state condivise con le agenzie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

