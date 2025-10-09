La Reggia di Caserta riabbraccia i suoi capolavori Tutto torna nel complesso vanvitelliano

Dal 22 ottobre al 24 novembre 2025, la Reggia di Caserta ospita la mostra “Tutto torna! Nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta”, un’esposizione che racconta il ritorno e l’arricchimento del patrimonio artistico del complesso vanvitelliano.Allestita nelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: reggia - caserta

