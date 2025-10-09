La rapina col metodo della spallata finisce male | arrestato
Ha cercato di strappare la borsa ad una ragazza, colpendola con una spallata e facendola rovinare a terra. Purtroppo per lui (e per fortuna della vittima) le cose non sono andate come sperava anzi, sono finite pure peggio, con tanto di arresto in flagranza di reato per tentata rapina e lesioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
