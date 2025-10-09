La rapina ad una prostituta la fuga e le botte alla trans Dramé e la fine della sua carriera

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane calciatore in forza al Lecce non rispetta gli accordi con la donna e si infila in un tunnel senza ritorno: la polizia indaga, il club lo licenzia, lui si perde nelle serie minori portoghesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La rapina ad una prostituta, la fuga e le botte alla trans. Dramé e la fine della sua carriera

