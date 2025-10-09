La rapina ad una prostituta la fuga e le botte alla trans Dramé e la fine della sua carriera
Il giovane calciatore in forza al Lecce non rispetta gli accordi con la donna e si infila in un tunnel senza ritorno: la polizia indaga, il club lo licenzia, lui si perde nelle serie minori portoghesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Un 32enne di nazionalità rumena è stato scagionato dal tribunale di Ferrara. Era accusato di sequestro, rapina e violenza sessuale ai danni di una 26enne prostituta serba rapita a Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
Prima le botte, poi gli strappano la collanina. Due arresti per rapina a Bologna dopo l’inseguimento - Bologna, 27 agosto 2025 – Due giovani sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Bologna con l’accusa di rapina aggravata, al termine di un inseguimento avvenuto sabato scorso in via ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Portantino fa sesso in ambulanza, poi botte alla escort per riprendersi i soldi - Il 28enne, volontario di una onlus, rintracciato dalla polizia fuori dall’ospedale Maggiore e denunciato. Lo riporta msn.com