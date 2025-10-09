La rabbia di Barbara D'Urso | Ho un fuoco dentro

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso, nella nuova puntata di Ballando segreto, ha svelato a Milly Carlucci: "Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto forti nella mia vita. Quindi è chiaro che dentro ho un fuoco, una rabbia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rabbia - barbara

Barbara D’Urso, l’umiliazione del ritorno in tv solo dopo la mezzanotte. La rabbia per l’ordine ricevuto da un tecnico, lo scontro con la Lucarelli

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si confessa: "Dentro ho rabbia per le cose che mi sono accadute"

Barbara D'Urso si confessa su RaiPlay: "Ho accumulato rabbia per due anni e mezzo"

rabbia barbara d ursoLa rabbia di Barbara D’Urso: “Ho un fuoco dentro” - Barbara D'Urso, nella nuova puntata di Ballando segreto, ha svelato a Milly Carlucci: "Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto ... Secondo fanpage.it

rabbia barbara d urso“Ho un fuoco e una rabbia”: Barbara D’Urso mostra il suo lato più oscuro, il video-sfogo - Barbara D'Urso si racconta a Ballando Segreto: tra rabbia, emozioni e un rapporto speciale con Pasquale La Rocca. Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Rabbia Barbara D Urso