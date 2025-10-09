La questione palestinese è la madre di tutte le battaglie Non fermiamoci!
La lotta per la Palestina libera e per la vittoria contro l’occupazione illegale di Israele della terra del popolo palestinese va avanti da oltre un secolo. La storia, il diritto e la giustizia, quindi la verità, danno ragione ai palestinesi. Eppure sembra che la questione palestinese sia nata il 7 ottobre di due anni fa. Dal 7 ottobre si è certamente accelerato il processo di genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele che vuole portare a compimento il progetto sionista della annessione del territorio palestinese allo stato ebraico e la uccisione e la deportazione di tutte le palestinesi e i palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: questione - palestinese
Francia, Le Pen contro Macron su questione palestinese: "Riconoscere lo Stato di Palestina significherebbe riconoscere Hamas"
La questione palestinese non interessa più al mondo arabo. A cosa serve il muro del Cairo secondo Arditti
Stanno utilizzando #Gaza e la questione palestinese per scagliarsi contro il Governo #Meloni con una violenza inaudita. È una ricerca disperata del consenso che non li porterà da nessuna parte... #8ottobre - X Vai su X
Nicola Procaccini. . Stanno utilizzando Gaza e la questione palestinese per scagliarsi contro il Governo Meloni con una violenza inaudita. È una ricerca disperata del consenso che non li porterà da nessuna parte... - facebook.com Vai su Facebook
La questione palestinese è la madre di tutte le battaglie. Non fermiamoci! - La lotta per la Palestina libera e per la vittoria contro l’occupazione illegale di Israele della terra del popolo palestinese va avanti da oltre un secolo. Secondo ilfattoquotidiano.it