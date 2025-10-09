La questione palestinese è la madre di tutte le battaglie Non fermiamoci!

La lotta per la Palestina libera e per la vittoria contro l’occupazione illegale di Israele della terra del popolo palestinese va avanti da oltre un secolo. La storia, il diritto e la giustizia, quindi la verità, danno ragione ai palestinesi. Eppure sembra che la questione palestinese sia nata il 7 ottobre di due anni fa. Dal 7 ottobre si è certamente accelerato il processo di genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele che vuole portare a compimento il progetto sionista della annessione del territorio palestinese allo stato ebraico e la uccisione e la deportazione di tutte le palestinesi e i palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

