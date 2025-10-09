La qualità c’è ma attenzione all’equilibrio

Vincitore ai Berlin Olive Oil Awards 2025 e Gold Award al concorso mondiale statunitense NY IOOC, Luciano Ronca, assaggiatore professionista e ad del frantoio fiorentino ’Il Mandorlo’ – dove i produttori portano le proprie olive per trasformarle in ’oro verde’ – spiega come sarà la qualità dell’olio di quest’anno. Che annata sarà? "Sarà un olio di qualità, non ho dubbi. Le olive calano, ma la pianta, avendo meno frutti, riesce a concentrare più energia su ciascuno, migliorandone la qualità". La mosca olearia ha colpito duro. Se le olive intaccate finissero in frangitura, che conseguenze ci sarebbero? "La mosca annerisce i frutti e favorisce l’ossidazione, compromettendo direttamente la qualità dell’olio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

