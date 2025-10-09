La conclusione dell’ accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza ha un protagonista non secondario: la Turchia di Recep Tayyip Erdogan. L’aggiunta di Ankara al tavolo dei mediatori a fianco di Qatar, Egitto e Usa è stato un fattore decisivo nel terzo round negoziale volto a dare un cessate il fuoco alla martoriata Palestina dopo oltre due anni di conflitto. Ed è risultato probabilmente tra quelli decisivi assieme al compattamento del mondo arabo e all’emersione del compromesso del piano del presidente Usa Donald Trump per la pace. La lunga marcia verso la tregua. Lo stesso Trump ha ringraziato anche la Turchia tra i Paesi mediatori. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La prova di forza di Erdogan: Turchia decisiva per il cessate il fuoco a Gaza