"La scuola non è un cantiere". È lo slogan con cui i genitori del Comitato SOS Gentilino-Tabacchi annunciano le manifestazioni in programma per puntare i riflettori sulla situazione delle scuole Gentilino (primaria) e Tabacchi (secondaria di primo grado), dell’Istituto Thouar Gonzaga in zona San Gottardo e chiedere interventi. "Da anni la nostra scuola vive tra ponteggi, spazi chiusi e lavori infiniti. Il cortile è inagibile, 13 aule sono inutilizzabili e perfino la mensa è stata trasformata in classe. Ogni giorno i nostri figli studiano in una scuola che somiglia più a un cantiere che a un luogo di crescita", spiegano mamme e papà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La protesta in bicicletta: "È scuola, non un cantiere"