I socialisti ferraresi credono che l’essere informati sia parte integrante del diritto alla salute, per questo "garantirlo significa riconoscere al malato e a chi lo assiste la possibilità di affrontare il percorso di cura con consapevolezza e serenità". La loro proposta è il Pronto Soccorso tracker, "uno strumento digitale già utilizzato con successo in altre realtà italiane ed europee che permette di monitorare in tempo reale lo stato del paziente in pronto soccorso, visualizzare in modo chiaro le diverse fasi". Quali triage, attesa visita, esami, in osservazione, dimissione, ricovero, e comunicare in forma sicura ai familiari autorizzati, nel rispetto delle norme sulla privacy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La proposta del Psi: "Sistema ’Tracker’ per il Pronto Soccorso al Delta"