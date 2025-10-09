La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2025 | Curro e Leocadia difendono Jana a spada tratta
Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto
La promessa, anticipazioni al 18 ottobre: Alonso affronta Lorenzo https://2anews.it/la-promessa-anticipazioni-al-18-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X
Le anticipazioni de La Promessa annunciano momenti drammatici per Petra, che si aggraverà a causa del tetano . Samuel, Curro e Angela si attiveranno per trovare il siero salvavita . Il dottor Salazar confermerà la malattia, creando grande preoccupazio - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 10 ottobre 2025: Curro e Leocadia difendono Jana a spada tratta - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 ottobre 2025? Da comingsoon.it
La Promessa, anticipazioni venerdì 10 ottobre 2025: Martina incontra Jacopo - Martina incontra Jacopo a una festa e il barone capisce che la ragazza prova interesse per lui: Curro ha ragione? Scrive msn.com