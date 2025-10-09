La principessa Rajwa di Giordania moglie del principe Hussein per la prima volta è arrivata in Europa in viaggio ufficiale
Un domani la principessa Rajwa, 35 anni, salirà sul trono di Giordania, in quanto moglie del principe ereditario Hussein, 31. Ma anche se ora la corona è abbastanza lontana, la giovane saudita sta sempre più entrando nel ruolo che il matrimonio le ha assegnato. Ed è così che, per la prima volta da quando è entrata a far parte ufficialmente della royal family giordana, la ragazza è volata a Parigi insieme al marito, il principe Hussein, per un viaggio ufficiale che la porterà, nei prossimi giorni, in giro per l’Europa. Prima tappa, l’8 ottobre, la Ville Lumière e l’incontro, al palazzo dell’Eliseo, con il presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. 🔗 Leggi su Amica.it
