Londra, 9 ottobre 2025 - La principessa di Galles, Kate Middleton scende in campo contro l’abuso di smartphone, pc e piattaforme varie nella vita di ognuno di noi. La moglie dell'erede al trono britannico William, unisce la sua voce a quella di studiosi e specialisti che denunciano i rischi derivanti - per i più giovani e non solo – dalla dipendenza virtuale. Lo fa firmando un saggio, scritto con il professor Robert Waldinger, della Harvard Medical School, in cui si sottolinea come i dispositivi digitali, promossi sulla carta per "connettere" le persone, "facciano frequentemente il contrario": creando "una disconnessione epidemica che devasta la vita delle famiglie", i legami affettivi e sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La principessa Kate lancia l’allarme: “Dipendenza da smartphone e pc devasta le nostre vite”