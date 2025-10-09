La prima Ferrari elettrica ha quattro motori e 1000 cavalli | ecco perché non sarà mai come le altre auto a batteria

Una Ferrari completamente elettrica non c’era mai stata. Ibride sì, persino un Suv, ma un modello a batteria mai. Almeno fino ad oggi. Nel quartier generale di Maranello, durante il Capital Markets Day del 9 ottobre, infatti, la Casa del Cavallino ha svelato i dettagli della sua prima vettura elettrica, chiamata per ora semplicemente Elettrica, mostrando alla stampa internazionale il telaio motorizzato e le tecnologie che la caratterizzeranno. La presentazione ufficiale del modello definitivo è prevista per la primavera del 2026.  Ma cosa si sa ad oggi di questa novità? La nuova Ferrari Elettrica sarà assemblata nell’e-building, il nuovo stabilimento produttivo all’interno del complesso di Maranello, noto per una particolare efficienza energetica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

