“ Possa Dilexi te aiutare la Chiesa a servire i poveri e ad avvicinare i poveri a Cristo ”. È racchiuso in questa frase, tratta dalla lettera di accompagnamento del documento papale scritta da Prevost a tutti i vescovi cattolici del mondo, il senso della prima esortazione apostolica di Leone XIV intitolata Dilexi te (Ti ho amato) e dedicata all’ amore verso i poveri. Un testo molto atteso, a cinque mesi dall’inizio del suo pontificato, nel quale il Papa ribadisce con forza l’opzione preferenziale per i poveri da parte della Chiesa. Firmata il 4 ottobre 2025, festa di san Francesco d’Assisi, ma pubblicata il 9 ottobre 2025, Dilexi te era stata pensata da Bergoglio, come scrive Prevost: “In continuità con l’enciclica Dilexit nos, Papa Francesco stava preparando, negli ultimi mesi della sua vita, un’esortazione apostolica sulla cura della Chiesa per i poveri e con i poveri, intitolata Dilexi te, immaginando che Cristo si rivolga ad ognuno di loro dicendo: hai poca forza, poco potere, ma ‘io ti ho amato’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La prima esortazione di Leone XIV è dedicata ai poveri e ai deboli: "Doveroso continuare a denunciare la dittatura di un'economia che uccide"