La prima donna architetto alla Federico II protagonista della nuova opera del reggino Romeo
Architetto, docente universitario, scrittore, Rocco Romeo, originario di Bova marina, racconta nella sua ultima fatica letteraria la storia di una pioniera dell’architettura italiana: la prima donna laureata alla Federico II di Napoli, una figura ancora poco conosciuta ma di straordinaria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: prima - donna
La Forza Di Una Donna: Il Drammatico Finale Della Prima Stagione!
Aggressione choc a Siena: donna picchiata, prima denuncia per i danni al locale
Clara Atorino al timone del Berchet, prima preside donna in 114 anni: “Lavorare a scuola? Una vocazione”
RISULTATO | Bianca Rende prima donna per preferenze a Cosenza: «Necessario rifondare il centrosinistra con il voto d’opinione» - facebook.com Vai su Facebook
#Viadana Prima donna al comando della compagnia dei carabinieri - OglioPo - X Vai su X
Federico Pella rassegna le dimissioni da J+S, che lo scarica: “L’azienda estranea ai fatti contestati” - Milano, 22 luglio 2025 – L'architetto Federico Pella ha rassegnato le dimissioni da ogni carica sociale e operativa in J+S, dimissioni accolte dalla società che, in relazione all'indagine in corso ... Scrive ilgiorno.it
Federico Marconi, l'architetto muore a 92 anni: la carriera, da Alvar Aalto al padiglione dell'ospedale - Innovatore e visionario, l'architetto Federico Marconi, di cui Udine piange la scomparsa, era nato nel 1932 a San Vito al Tagliamento. Secondo ilgazzettino.it