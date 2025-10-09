La prima arcivescova di Canterbury

Internazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel podcast quotidiano di Internazionale: la chiesa d’Inghilterra si affida a Sarah Mulally e sole e vento superano il carbone. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

la prima arcivescova di canterbury

© Internazionale.it - La prima arcivescova di Canterbury

In questa notizia si parla di: prima - arcivescova

Storica svolta nella Chiesa d’Inghilterra: Sarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury

Galles, lesbica 66enne Cherry Vann eletta arcivescova della chiesa anglicana, è la prima persona pro Lgbtq+ in questo ruolo in Uk

Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury: è la prima volta per una donna in quasi 500 anni

prima arcivescova canterburyChi è la prima donna arcivescovo di Canterbury - E' la prima volta che una donna viene nominata leader della Chiesa d'Inghilterra ... policymakermag.it scrive

prima arcivescova canterburyUna donna per la prima volta a capo della Chiesa, chi è Sarah Mullally, arcivescova di Canterbury - Chi è Sarah Mullally, nuovo arcivescovo di Canterbury, la prima donna nella storia a essere a capo della Chiesa anglicana ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Arcivescova Canterbury