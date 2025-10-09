Quando a Newcastle, la scorsa estate, si è cominciato a vociferare della partenza di Alexander Isak (poi finito al Liverpool per circa 145 milioni di euro) i tifosi dei Magpies hanno cominciato a dubitare delle ambizioni del club di proprietà del consorzio guidato dal Pif (il fondo sovrano dell'Arabia Saudita). Quando poi, per sostituire l’attaccante svedese, nel Tyneside è arrivato Nick Woltemade, la prima domanda a Newcastle e dintorni è stata “chi?”. Dopo appena 7 partite di Premier League e l’impressione è che l’affare lo abbiano fatto più i bianconeri che i Reds. Perché, mentre il Liverpool è al centro di una mini crisi (tre sconfitte consecutive fra campionato e Champions), condita dalle critiche piovute sull’attacco guidato da Isak e Salah, al St James’ Park sono tutti intenti ad ammirare quel ragazzotto tedesco che, in Germania, si era guadagnato l’appellativo di Wolte-Messi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Premier League e la Nazionale tedesca stanno scoprendo Nick Woltemade