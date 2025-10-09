La poetessa del rock Patti Smith alla Chorus Life

Una delle leggende della musica mondiale, Patti Smith, 78 anni, la “poetessa del rock“, fa tappa in Italia per un unico concerto in programma venerdì alla Chorus Life Arena di Bergamo (inizio ore 21, posti esauriti) nell’ambito del tour “ Horses 50th Anniversary “. A 50 anni da pubblicazione dell’iconico album “Horses“, Patti Smith ha deciso di ricordare quella stagione con una serie di concerti speciali che celebrano le canzoni di quel disco che dal vivo verrà riproposto nella sua interezza. La band è composta da Lenny Kaye e Jay Dee Gaugherty, membri del gruppo originale, dal veterano tastierista e bassista Tony Shanhan, nonchè dal figlio dell’artista Jackson Smith. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La poetessa del rock. Patti Smith alla Chorus Life

In questa notizia si parla di: poetessa - rock

Radio1 Rai. . #PattiSmith Il ritorno di una delle figure più influenti e carismatiche della storia del rock. Il 10 ottobre la cantautrice, poetessa e artista visiva sarà a Bergamo. Ieri sera prima tappa del tour italiano all’ @AuditoriumPdM di Roma Timisoara Pinto #G - facebook.com Vai su Facebook

#PattiSmith Il ritorno di una delle figure più influenti e carismatiche della storia del rock. Il 10 ottobre la cantautrice, poetessa e artista visiva sarà a Bergamo. Ieri sera prima tappa del tour italiano all’ @AuditoriumPdM di Roma @TimisoaraPinto #GR1 - X Vai su X

Patti Smith, la vita come arte punk - Si comincia con una orgasmatica cover, «Gloria» dei Them, già ripresa a quel ... Si legge su ilmattino.it

L'invincibile Patti Smith. La poetessa del rock è di nuovo in tour in Italia - Poco male in realtà, perché l’eco dei due concerti del 9 e 10 settembre 1979 a Bologna e Firenze continuò a ... Lo riporta ilfoglio.it