La più grande piaga di Palermo? Il traffico | è morto Paolo Bonacelli lo zio di Johnny Stecchino
Quando alla stazione di Palermo vide Dante, un autista di scuolabus di Roma un po' ingenuo, ma maledettamente uguale a un noto capo mafioso siciliano, Johnny Stecchino, lui si lasciò andare a un'espressione diventata celebre: “Minc., preciso”. E' stata solo una delle tante interpretazioni della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: grande - piaga
#SanStino – Andrea Simonella porta sul grande schermo “Blues Baby Boy”, il cinema contro il bullismo Si sono concluse a Marsciano (Perugia) le riprese di Blues Baby Boy, cortometraggio dedicato al tema del bullismo e ispirato a fatti di cronaca realmente a - facebook.com Vai su Facebook