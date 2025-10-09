La più grande agenzia di artisti contro i video IA di Sora | È una violazione dei principi del diritto d’autore
La CAA, una delle principali agenzie di Hollywood, ha accusato OpenAI di violare i diritti dei creativi con Sora, l’app (e il modello) che può generare clip usando opere protette senza consenso. 🔗 Leggi su Dday.it
