La Pistoiese vola ai sedicesimi Diallo trascinatore Tau eliminato
TAU 1 PISTOIESE 3 TAU (3-5-2): Zipoli; Soumah (12’ st Carli), Ferrari (31’ st Tordiglione), Nunziati; Del Gronchio, Manetti (12’ st Nottoli), Nistri, Bagnoli (18’ st Bouah), Vaselli (18’ st Soldati); Borracchini, Mocanu. A disp. Cabella, Chiti, Lombardo, Rotolo, Bouah. All. Maraia. PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Accardi (6’ st Gennari), Polvani, Venturini; Bastianelli, Rossi, Maldonado (6’ st Sciortino), Campagna (31’ st Biagi), Pellegrino (41’ st Boschetti); Alagna (17’ st Russo), Diallo. A disp. Giuliani, Alluci, Kovalenko, Costa Pisani. All. Andreucci. Arbitro: Moro di Novi Ligure. Reti: 22’ Mocanu, 29’ Rossi, 3’ st e 47’ st Diallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Pistoiese batte 3-1 il Tau Altopascio e vola ai sedicesimi di Coppa Italia
