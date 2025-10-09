La piazza per la Palestina non si ferma in 200 in piazza Almerici | Il primo genocidio trasmesso in diretta
Circa 200 persone si sono ritrovate in piazza Almerici per la manifestazione promossa dal Comitato cesenate per la Palestina, una iniziativa che è stata confermata anche dopo l'annuncio dato da Donald Trump di un primo accordo di tregua tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
