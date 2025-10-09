Nei primi otto mesi del 2025, nelle Marche sono state presentate 11.028 denunce di infortunio sul lavoro, un dato in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (-0,7%). Ma dietro questa apparente stabilità si nasconde una realtà drammatica: le morti sul lavoro sono passate da 10 a 18, con un aumento dell’80%. Dodici vittime hanno perso la vita durante l’attività lavorativa, sei in itinere. Tra le province, Ascoli registra 3 decessi, un numero elevato se rapportato alla dimensione territoriale e al numero complessivo di addetti. Nella provincia si contano anche 1.448 infortuni non mortali, in leggera crescita rispetto al 2024, segno che il rischio lavorativo resta diffuso e strutturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La piaga delle morti sul lavoro. Nei primi otto mesi del 2025 decessi aumentati dell’80%