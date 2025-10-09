La Penna | Mia moglie non vede le mie partite è traumatizzata Ho dovuto togliere ‘sposato con’ dai social
Le parole dell'arbitro Una carriera solida, oltre 200 partite tra Serie A e B, e una passione che non si spegne. Ma dietro la divisa dell'arbitro Federico La Penna c'è un mondo privato, fatto di ansie e sacrifici, che
L'arbitro La Penna: «Mia moglie venne a vedermi in Serie D e fui aggredito. Da allora non mi guarda neanche in tv» «La cosa che più ci dà fastidio, più delle proteste, è quando un calciatore finge. Quando protesta per dovere, non perché ci crede davvero»
LA PENNA: "GLI ERRORI VANNO ELIMINATI DALLA MENTE. IN PERIFERIA LE DIFFICOLTA' PIU' GRANDI, SONO STATO VITTIMA DI VIOLENZA" Sempre più all'interno del circuito mediatico che ruota intorno al calcio, la classe