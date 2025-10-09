La ’partita del cuore’ in brasile Al Maracanã va in scena l’operazione nostalgia Baggio e Materazzi sfidano Zico e Romário

Partita non adatta a chi ha la lacrima facile. Le leggende del pallone si sfidano al Maracana, e già questo basterebbe. Ma in più c’è che a guidare il gruppo sarà l’ex attaccante italiano Roberto Baggio, definito il miglior giocatore del mondo dalla Fifa nel 1993. Un pienone di glorie in campo allo storico stadio di Rio de Janeiro oggi alla ’ Partita del Cuore ’, un evento ispirato ai mondiali del 1982 e 1994 per celebrare l’amicizia tra Italia e Brasile e l’ inclusione sociale, nel giorno della Festa dei bambini, in un evento patrocinato da Enel Rio in collaborazione con il Governo dello Stato di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

