La parità di genere a teatro Elena di Sparta al centro di dibattiti e spettacoli

La parità di genere a teatro tra le voci di studiosi e accademici e rappresentazioni teatrali sul palco. Parte da Varese un progetto che toccherà anche altre due città d’Italia, con la regia di Teatro Blu, centro di sperimentazione teatrale che ha dato vita negli ultimi anni all’iniziativa " Donne e mito ", realizzando tre produzioni dedicate ad altrettante figure femminili. Si tratta di Elena di Sparta, Cassandra e Antigone. "Tre archetipi, tre donne vittime di decisioni di potere che le hanno emarginate e messe in silenzio e solitudine", ha spiegato Silvia Priori di Teatro Blu, ideatrice del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

