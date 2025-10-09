La parata rumorosa Tremila studenti in corteo chiedono la pace | Per tutto il pianeta

Tra le vie della città, ieri mattina, non ha sfilato solo un fiume di giovani studenti, ma una vera e propria ondata di colori, rumori e speranze. Dal parco delle Caselle fino a piazza della Vittoria, oltre 3mila studenti, di ogni classe ed età, provenienti da ogni angolo del Lodigiano, hanno dato vita ad un corteo che ha unito tutti sotto un sotto un unico messaggio contro la guerra e in favore della pace. Tamburi, padelle, campane, fischietti, corni e tanti altri strumenti sono stati suonati lungo il percorso, di circa due chilometri, per richiamare all’attenzione l’intera cittadinanza. Il fiume umano, composto da studenti, professori e cittadini, ha portato nel cuore di Lodi non solo la denuncia per ciò che sta accadendo nel mondo, ma anche la speranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

