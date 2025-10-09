La nuova stretta cinese sulle terre rare è anche un messaggio a Trump

No, stavolta non è né un buffetto né tanto meno un pizzicotto. Ma una zampata in piena regola. La Cina chiude i rubinetti delle terre rare, lasciando il mondo a secco di minerali critici. O meglio, parte del mondo, dal momento che gli Stati Uniti si stanno debitamente attrezzando e non certo da ieri. Domanda, Pechino può farlo? Risposta, certo che sì. Oggi il Dragone è padrone del 70% delle miniere globali, dunque la mano sulla leva del freno di emergenza è la sua. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato che imporrà misure di controllo delle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare, con effetto immediato “per salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La nuova stretta cinese sulle terre rare è anche un messaggio a Trump

