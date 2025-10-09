La nuova Piazza d' Arti nell' ex Caserma Rossani di Bari | il Comune fa scorrere la graduatoria per il progetto esecutivo
Il Comune di Bari procede con lo scorrimento della graduatoria per l’affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di progettazione esecutiva per la realizzazione della Piazza d’Arti e la rigenerazione delle aree a verde, all’interno della ex Caserma Rossani. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
