La Notte nel Cuore anticipazioni ventiquattresima puntata di domenica 12 ottobre 2025
Una nuova emergenza scuote la famiglia Sansalan nei prossimi episodi de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 12 ottobre 2025. Esat viene aggredito da Mesut in un bar e subisce un’emorragia cerebrale che richiede un immediato intervento chirurgico. A quel punto, Cihan ordina ai suoi uomini di ritrovare Mesut, ma il primo a riuscire nell’intento è Nuh. Ecco le anticipazioni. . 1×63: Nuh si riconcilia con Sevilay, ma lei lo avverte che è l’ultima volta che lo perdona. Melek avverte dolori addominali e Cihan la porta dalla ginecologa, dove scoprono che il bambino sta bene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Cihan Arrestato!
Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025
Sardegna mia. London Philharmonic Orchestra · Adagio for Strings, Op. 11. Disastro alla Saras - incendio nel cuore della notte, salta per aria una parte del sito sud Lo scoppio intorno alle 3.29 del mattino Le prime immagini che pubblico fanno capire - facebook.com Vai su Facebook
La Notte nel Cuore, anticipazioni ventiquattresima puntata di domenica 12 ottobre 2025 - Le trame degli episodi de La Notte nel Cuore in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 12 ottobre 2025. davidemaggio.it scrive
La Notte nel Cuore, le anticipazioni degli episodi del 9 ottobre su Canale 5 - intreccia vendette familiari, amori proibiti e colpi di scena mozzafiato, seguendo le vicende dei gemelli ... Secondo corrieredellumbria.it