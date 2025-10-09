Una nuova emergenza scuote la famiglia Sansalan nei prossimi episodi de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 12 ottobre 2025. Esat viene aggredito da Mesut in un bar e subisce un’emorragia cerebrale che richiede un immediato intervento chirurgico. A quel punto, Cihan ordina ai suoi uomini di ritrovare Mesut, ma il primo a riuscire nell’intento è Nuh. Ecco le anticipazioni. . 1×63: Nuh si riconcilia con Sevilay, ma lei lo avverte che è l’ultima volta che lo perdona. Melek avverte dolori addominali e Cihan la porta dalla ginecologa, dove scoprono che il bambino sta bene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni ventiquattresima puntata di domenica 12 ottobre 2025