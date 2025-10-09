La Notte nel Cuore anticipazioni ventiquattresima puntata 12 ottobre 2025 | Esat aggredito da Mesut emorragia cerebrale e corsa in sala operatoria

La Notte nel Cuore torna su Canale 5 domenica 12 ottobre 2025 in prima serata con la ventiquattresima puntata della dizi turca che sta appassionando il pubblico. Gli episodi 63-65 alzano la posta: tra segreti, faide familiari e scelte drastiche, i Sansalan affrontano una nuova emergenza quando Esat viene aggredito da Mesut e finisce in ospedale con una emorragia cerebrale. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 12 ottobre 2025 Episodio 1×63: l’ultima chance di Nuh e Sevilay, Sos per Esma. Episodio 1×64: la rivelazione di Esma e l’aggressione a Esat. Episodio 1×65: attesa in ospedale e resa dei conti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

