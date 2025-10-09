La notte nel cuore anticipazioni domenica 12 ottobre | Esma tenta di togliersi la vita poi la verità sconvolgente

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi, Esma travolta dal dolore tenta il suicidio ingerendo dei farmaci: Cihan si reca subito da lei e nel corso della conversazione scopre una notizia sconvolgente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

notte cuore anticipazioni domenicaLa notte nel cuore, anticipazioni domenica 12 ottobre: Esma tenta di togliersi la vita, poi la verità sconvolgente - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 12 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5 ... Scrive fanpage.it

notte cuore anticipazioni domenicaLa notte nel cuore anticipazioni: il gesto estremo di Esma, Esat in ospedale - Una nuova imperdibile puntata de La notte nel cuore ci aspetta il 12 ottobre 2025 su Canale 5: Esma arriverà a compiere un gesto ... Segnala ultimenotizieflash.com

