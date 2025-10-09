La nostra bimba è qui E come ve lo spiego… | è nata Priscilla la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe
Dopo settimane di indiscrezioni, è nata Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, come confermato da un post sui social del rapper. “La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego.”, ha scritto l’influencer nella serata di mercoledì 8 ottobre accompagnando la frase con una foto della neonata tra le braccia di Tony. Alcuni utenti avevano segnalato la presenza del rapper nella struttura sanitaria, facendo circolare tra gli addetti ai lavori la voce di un parto imminente. Dopo un po’ di ore, è arrivata in serata la conferma dei due. Nelle foto postate su Instagram, Tony Effe abbraccia Giulia De Lellis, e si mostra insieme a Priscilla in alcune situazioni buffe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
