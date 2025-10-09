La nostra bambina è qui E come ve lo spiego… Le prime foto della piccola
«L a nostra bambina è qui. E come ve lo spiego. ». Con queste parole, accompagnate da una dolcissima foto che mostra la neonata tra le braccia di papà Tony Effe, Giulia De Lellis ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Priscilla. Il post, pubblicato su Instagram l’8 ottobre, ha messo fine alle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti sul parto dell’influencer avvenuto in gran segreto. La coppia, ora, ha condiviso con i follower la grande gioia di essere diventati genitori. Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower per Priscilla è una dichiarazione d’amore tra mamma e papà X Leggi anche › Giulia De Lellis è diventata mamma in gran segreto? Il mistero sulla nascita della figlia Giulia De Lellis e Tony Effe genitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
L'annuncio social dei neo genitori: «Un amore come non mai. Benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina. Ti adoriamo!!»
