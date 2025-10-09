La Nazionale inglese pagava Capello e Baldini per non fare niente emblema dello spreco Times

Gerrard, parlando al podcast di Rio Ferdinand ha scoperchiato un bubbone, in Inghilterra. Ha svelato (“come se non lo sapessimo già”, sottolinea il Times) quanto tossica fosse l’atmosfera che si viveva in nazionale negli anni delle “generazione d’oro”. Soprattutto quando il ct era Fabio Capello: “Penso che fossimo tutti dei perdenti egoisti”, ha detto. Il Times commenta la faccenda prendendosela con i “due italiani”: Capello, appunto, e Franco Baldini che all’epoca era il suo assistente, il suo “luogotenente” dirigenziale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Nazionale inglese pagava Capello e Baldini per non fare niente, emblema dello spreco (Times)

