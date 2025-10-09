La musica entra nelle imprese al via la nuova edizione di Jazzinsieme Factory

9 ott 2025

L’autunno non ferma la musica. Jazzinsieme Factory, il progetto dell’Associazione culturale Blues in Villa che punta a far incontrare cultura e impresa grazie alla musica nel segno della responsabilità sociale e delle relazioni interpersonali, giunge alla sua terza edizione e propone tre. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

