La mostra Rimini Proibita conquista i visitatori oltre 3 mila presenze in meno di un mese

A meno di un mese dall’apertura è già un successo di pubblico “Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi” la mostra che dal 14 settembre ha portato nelle ritrovate sale dei Palazzi dell’Arte di piazza Cavour uno spaccato del clima e delle atmosfere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Meeting, a Rimini anche una mostra dedicata ai martiri d'Algeria

Fra teatro e promesse della musica. Rimini pronta a mettersi in mostra

Al meeting di Rimini mostra sui martiri di Algeria: “Restarono in nome della fraternità”

Mostra prorogata a Rimini! Fino al 14 ottobre 2025 il Fellini Museum – Palazzo del Fulgor ospita Antonio D'Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni '70, un tributo all'artista scomparso nel 2025. Circa 40 fotografie in bianco e nero e video storici

La mostra “Rimini Proibita” conquista i visitatori, oltre 3 mila presenze in meno di un mese - Ai Palazzi dell’Arte un viaggio nelle atmosfere della Riviera di fine millennio con le immagini di Marco Pesaresi e le parole di Pier Vittorio Tondelli ... Da riminitoday.it

Viaggio nella «Rimini proibita» vista con cento foto da Tondelli e Pesaresi: «Una città raccontata nel suo tempo più autentico» - Altre invece addobbate secondo un look savanico e selvaggio: treccine tra i capelli lunghi e vaporosi, collanine su ... Scrive corrieredibologna.corriere.it