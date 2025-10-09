la mostra di rm dei bts o la mostra su rm dei bts

Dopo aver letto la notizia di RM, leader dei BTS e della sua mostra a San Francisco ho subito cercato su internet, per avere più informazioni, ma stranamente non usciva niente, solo foto sue. Insolito quando si parla di arte, che siano mostre, o film, in genere, qualche spoiler esce, perché più un contenuto è atteso più la gente impazzisce per avere informazioni. Nel 2026, il San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) ospiterà una mostra dedicata alla collezione privata di RM, come dicevamo leader della celebre boy band sudcoreana BTS. L’evento, che dovrebbe riunire circa 200 opere in un dialogo tra la collezione personale dell’artista e quella del museo, si propone, almeno nelle intenzioni, come un ponte culturale tra Oriente e Occidente, una riflessione sui confini, sull’identità e sull’arte coreana moderna e contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

