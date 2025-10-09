La mostra di Maurizio Cattelan Gandi | Spesi 200mila euro
BOTTA E RISPOSTA. L’assessore alla Cultura Sergio Gandi risponde al consigliere Filippo Bianchi (FdI) sui costi della mostra «Seasons» di Maurizio Cattelan. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: mostra - maurizio
"Omnia, oracoli d'anima": a Ostuni la mostra degli artisti Octavia Monaco e Maurizio Dusio
"Cartographiæ. Disegni, incisioni, carte dipinte", dal 12 al 28 settembre la mostra di Maurizio Bini a Villa Trossi
“Lonely Are All Bridges” è la mostra a cura di Maurizio Cattelan e Marta Papini inaugurata lo scorso 17 gennaio a Fondazione ICA a Milano. Il progetto espositivo bipersonale celebra il lavoro di due artiste iconiche, Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri, mai inco - facebook.com Vai su Facebook
Elisa mostra una sensibilità umana ignota a Giorgia Meloni, complice del genocidio - X Vai su X
La mostra di Maurizio Cattelan. Gandi: «Spesi 200mila euro» - L’assessore alla Cultura Sergio Gandi risponde al consigliere Filippo Bianchi (FdI) sui costi della mostra «Seasons» di Maurizio Cattelan. Riporta ecodibergamo.it
Cattelan, per la mostra spesi 200 mila euro. Gandi: «Mezzo milione? Voci di corridoio palesemente distanti dalla realtà» - Tutte le cifre del progetto portato in città da Gamec ... Da bergamo.corriere.it