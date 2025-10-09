La morte dopo interventi chirurgici di Natale Ferro a processo due medici
Vanno a processo i due medici accusati di aver provocato la morte del 63enne Nicola Ferro operato due anni fa prima alla clinica Cristo Re e successivamente al Policlinico dopo le dimissioni dalla prima struttura sanitaria. L'uomo era stato sottoposto alla rimozione di un carcinoma al colon e per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
La morte di Lorenzo Rovagnati: l’elicottero precipitato a 163 chilometri orari dopo il decollo. Dalle foto spunta un danno al rotore
Teoria sul bambino di trisha paytas diventa virale dopo la morte di ozzy osbourne
“Morte serena dopo una vita ai margini”
Qualche tempo dopo la morte di Robin Williams, Matt Damon volle condividere un ricordo legato a una delle scene più indimenticabili di Will Hunting – Genio ribelle, quella che regalò l'Oscar a Williams come miglior attore non protagonista e a Damon e Ben
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO - Emotrasfusioni infette, se la morte è avvenuta dopo il 2005 si applica la prescrizione breve https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/responsabilita-e-risarcimento--emotrasfusioni-infette-se-morte-e-avvenuta-il-2005-si-app
“È morto” Non c’è stato nulla da fare, il famoso si è spento dopo quel maledetto intervento chirurgico - Un influencer di 31 anni è morto dopo complicazioni da "fox eye surgery". Lo riporta bigodino.it
Messico, 14enne muore dopo interventi estetici multipli: indagano le autorità - Una giovane di 14 anni, Paloma Nicole Arellano Escobedo, è deceduta lo scorso 20 settembre 2025 in un ospedale di Durango, in Messico, pochi giorni dopo essersi sottoposta a una mastoplastica additiva ... Come scrive notizie.it