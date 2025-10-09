La missione di Tony d' Arabia | ecco come Blair intende guidare la Striscia di Gaza
L'accordo raggiunto nelle scorse ore per la fine del conflitto nella Striscia di Gaza ha acceso come non mai dal 7 ottobre 2023 le speranze per la pace nella regione. Diversi i punti ancora da definire tra cui quello legato alla governance dell'exclave palestinese, destinato a guadagnarsi uno spazio crescente non appena verrà realizzato, come allo stato attuale sembra sempre più probabile, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri detenuti nelle carceri dello Stato ebraico. Senza dimenticare il disarmo di Hamas e il ritiro, seppur parziale, delle forze israeliane, condizioni che potrebbero però rivelarsi decisamente più complicate da portare a termine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: missione - tony
? Vespa ha incalzato Tony La Piccirella, della missione umanitaria, sulla scelta di non accettare l'offerta di Pizzaballa: "Ve ne fottete completamente di dare gli aiuti". di F. Q. 1 Ottobre 2025 È polemica per il botta e risposta a Porta a Porta tra Bruno Vespa e un - facebook.com Vai su Facebook
La missione di "Tony d'Arabia": ecco come Blair intende guidare la Striscia di Gaza - La figura dell'ex premier britannico potrebbe rivelarsi centrale per il futuro della Striscia di Gaza. Segnala ilgiornale.it
Missione lombarda con Fontana in Arabia Saudita, 'collaboriamo' - Inizierà domani la missione istituzionale di Regione Lombardia in Arabia saudita che prevede due giorni di incontri nella capitale Riyad in cui saranno coinvolte non solo aziende e associazioni ma ... Da ansa.it