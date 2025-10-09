La missione di Tony d' Arabia | ecco come Blair intende guidare la Striscia di Gaza

L'accordo raggiunto nelle scorse ore per la fine del conflitto nella Striscia di Gaza ha acceso come non mai dal 7 ottobre 2023 le speranze per la pace nella regione. Diversi i punti ancora da definire tra cui quello legato alla governance dell'exclave palestinese, destinato a guadagnarsi uno spazio crescente non appena verrà realizzato, come allo stato attuale sembra sempre più probabile, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri detenuti nelle carceri dello Stato ebraico. Senza dimenticare il disarmo di Hamas e il ritiro, seppur parziale, delle forze israeliane, condizioni che potrebbero però rivelarsi decisamente più complicate da portare a termine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

