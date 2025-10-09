La minaccia dai cieli Merz autorizza la polizia | Potrà abbattere droni

STRASBURGO (Francia) Il muro europeo contro i droni si alza, ma non senza compromessi. "Non è solo una questione del nostro confine orientale: abbiamo bisogno di un approccio a 360 gradi", ha detto Ursula von der Leyen a Strasburgo durante la plenaria in cui si è discusso delle violazioni dello spazio aereo europeo, ribadendo quanto già detto nei giorni scorsi, vale a dire che il nuovo sistema anti-drone sarà "uno scudo per tutta l’Unione, compreso il fianco meridionale". La presidente della Commissione ha parlato di guerra ibrida e di una "campagna mirata contro l’Europa", rilanciando l’urgenza di una difesa comune: "Non è solo un tema di difesa tradizionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

