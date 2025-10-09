La Milano Fashion Week estende la presenza dei brand oltre la passerella
Tra le tendenze più interessanti che potrebbero essere prese in considerazione dai brand emergenti che parteciperanno alle prossime edizioni della Milano Fashion Week troviamo l’utilizzo di adesivi personalizzati volti a trasformare ogni partecipante all’evento in un ambasciatore del brand. In questo modo, il vero valore della MFW non si esaurisce nei minuti della sfilata, ma si propaga anche dopo offrendo un prodotto instagrammabile e condivisibile e creando un senso di appartenenza a una community esclusiva. Mentre si spengono i riflettori sull’edizione della Milano Fashion Week 2025, emergono nuove opportunità per le prossime edizioni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
