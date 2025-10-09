La Milano Fashion Week estende la presenza dei brand oltre la passerella

Urbanpost.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le tendenze più interessanti che potrebbero essere prese in considerazione dai brand emergenti che parteciperanno alle prossime edizioni della Milano Fashion Week troviamo l’utilizzo di adesivi personalizzati volti a trasformare ogni partecipante all’evento in un ambasciatore del brand.  In questo modo, il vero valore della MFW non si esaurisce nei minuti della sfilata, ma si propaga anche dopo offrendo un prodotto instagrammabile e condivisibile e creando un senso di appartenenza a una community esclusiva.  Mentre si spengono i riflettori sull’edizione della Milano Fashion Week 2025, emergono nuove opportunità per le prossime edizioni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

la milano fashion week estende la presenza dei brand oltre la passerella

© Urbanpost.it - La Milano Fashion Week estende la presenza dei brand oltre la passerella

In questa notizia si parla di: milano - fashion

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

Fashion Link Milano, cinque fiere moda insieme per il retail globale

milano fashion week estendeLa Milano Fashion Week estende la presenza dei brand oltre la passerella - Tra le tendenze più interessanti che potrebbero essere prese in considerazione dai brand emergenti che parteciperanno alle prossime edizioni della Milano ... urbanpost.it scrive

milano fashion week estendeMilano Fashion Week: gli eventi aperti al pubblico da non perdere questo settembre secondo Vogue Italia - Tutto quello che la Milano Fashion Week ha da offrire oltre alle sfilate: da Cinemoda Club di Vogue Italia e Kering fino alla prima mostra alla Pinacoteca di Brera dedicata a Giorgio Armani. Segnala vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Estende