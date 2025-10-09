La migliore cinematografia cinese al cinema La Compagnia di Firenze dal 15 al 19 ottobre

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina sul grande schermo con la V edizione di Fa?nHua? Chinese Film Festival, tra opere prime e grandi classici. Ospite del festival Jianjie Lin, regista del thriller “Brief History of a Family” V edizione di FánHua? Chinese Film Festival, in programma dal 15 al 19 ottobre a Firenze Il film. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la migliore cinematografia cinese al cinema la compagnia di firenze dal 15 al 19 ottobre

© Ilgiornaleditalia.it - La migliore cinematografia cinese al cinema La Compagnia di Firenze dal 15 al 19 ottobre

In questa notizia si parla di: migliore - cinematografia

La Cina sul grande schermo: torna a Firenze il FánHua Chinese Film Festival - Dal 15 al 19 ottobre al cinema La Compagnia, la quinta edizione del festival porta dodici film tra anteprime e nuove voci del cinema cinese ... Da intoscana.it

Villa Lazzaroni, la location scelta per la mostra cinematografica cinese in Italia - A dare forma, all’importante appuntamento, patrocinato dall’ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, in collaborazione con Ischia International Film & Art Festival ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Migliore Cinematografia Cinese Cinema